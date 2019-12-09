Понятия ислама и террора несовместимы – президент Турции

БАКУ /Trend/ - Понятия ислама и террора несовместимы, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

Президент Турции выразил сожаление в связи с тем, что ряд политических лидеров западных стран идентифицирует ислам с террором.

«В Европе с каждым днем растет исламофобия, что является очень опасным», - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция, как и ранее, будет активно бороться с исламофобией.

Он отметил, что с исламофобией должны бороться как мусульманские страны, так и весь мир в целом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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