Понятия ислама и террора несовместимы – президент Турции

БАКУ /Trend/ - Понятия ислама и террора несовместимы, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.
Президент Турции выразил сожаление в связи с тем, что ряд политических лидеров западных стран идентифицирует ислам с террором.
«В Европе с каждым днем растет исламофобия, что является очень опасным», - сказал Эрдоган.
По его словам, Турция, как и ранее, будет активно бороться с исламофобией.
Он отметил, что с исламофобией должны бороться как мусульманские страны, так и весь мир в целом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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