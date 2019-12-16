Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США так называемого "геноцида армян" в Османской империи в 1915 году, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы открываем для США более миллиона документов о событиях 1915 года и предлагаем им ознакомиться с ними. Пусть историки и юристы исследуют эти документы. Мы говорим с документами в руках. Наш парламент также может признать геноцид индейцев. Как можно молчать об этом, когда говоришь об Америке? Это темная страница в истории США", - сказал Эрдоган.

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