В 2019 г. количество авиаперелетов в Турции незначительно возросло

9 января 2020 12:04 (UTC+04:00)

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