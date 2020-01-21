В 2019 году сократился экспорт турецкой плодоовощной продукции и цитрусовых в Грузию

21 января 2020 14:05 (UTC+04:00)

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