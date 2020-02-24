Экспорт из Турции в Иран продолжается - министр

БАКУ /Trend/ - Операции по экспорту и транзиту товаров через границу Турции в Иран продолжаются, несмотря на вспышку коронавируса нового типа в Исламской республике. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

По словам главы ведомства, операции осуществляются под соответствующим контролем турецких властей.

Пекджан отметила, что в связи с распространением в соседней стране Covid-19 в качестве меры предосторожности через КПП на турецко-иранской временно приостановлен въезд транспортных средств, пассажиров, а также ввоз товаров из ИРИ в Турцию.