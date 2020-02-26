В Турции нет зараженных коронавирусом – министр

Турция 26 февраля 2020 11:44 (UTC+04:00)
В Турции нет зараженных коронавирусом – министр

БАКУ/Trend/ - В Турции нет зараженных коронавирусом, сказал министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Об этом пишет в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам министра, это не означает, что в Турции вообще не может быть зараженных коронавирусом.

Он отметил, что в настоящее время предпринимаются меры по пресечению проникновения инфекции в Турцию.

Министр добавил, что среди граждан Турции, которые накануне были эвакуированы из Ирана, нет зараженных коронавирусом.

Коджа отметил, что в четырех контрольно пропускных пунктах ( КПП) Турции будут функционировать полевые госпитали.

Напомним, что Турция начала эвакуацию своих граждан из Ирана.

Напомним, что к настоящему времени в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 95 человек.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает во вторник Trend.

По его словам, от коронавируса уже скончались 15 человек, три человека - за минувшие сутки.

Джаханпур также подчеркнул, что, тем не менее, выздоровели 10 человек.

Отметим, что министерство здравоохранения Ирана подтвердило, что в стране более 900 человек с подозрением на заражение коронавирусом.

Отметим, что за последние сутки в провинции Хубэй зарегистрирован 401 новый случай, 52 человека скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @rhafizoglu

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