В ДТП в Турции пострадали семь человек

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Коджаэли произошло столкновение трех легковых автомобилей и двух грузовиков, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате ДТП пострадали семь человек. Инцидент произошел примерно в 17:00 по местному времени.

На место происшествия были отправлены полиция, пожарные и медицинские бригады.

Прибывшие на место бригады извлекли раненых из автомобилей. Их госпитализировали в ближайшие больницы.