В ДТП в Турции пострадали семь человек
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Коджаэли произошло столкновение трех легковых автомобилей и двух грузовиков, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате ДТП пострадали семь человек. Инцидент произошел примерно в 17:00 по местному времени.
На место происшествия были отправлены полиция, пожарные и медицинские бригады.
Прибывшие на место бригады извлекли раненых из автомобилей. Их госпитализировали в ближайшие больницы.
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