По данным Министерства здравоохранения, В Турции зарегистрировано 87 новых случаев смерти от коронавируса нового типа (Covid-`19), число жертв инфекции достигло 812, сообщило Министерство здравоохранения страны, пишет Trend со ссылкой на агенство Anadolu.

По данным ведомства, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции возросло до 38 226, поскольку положительный результат на вирус показали еще 4117 тестов.

На сегодняшний день от опасной болезни полностью выздоровели 1846 пациентов, тогда как около 2500 человек находятся в реанимации либо в отделениях интенсивной терапии. Число жертв коронавирусной инфекции в Турции достигло 812.

За сутки в стране зарегистрировано 4 117новых случая заболевания COVID-19, сообщил Минздрав республики