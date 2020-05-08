Из Болгарии через порты Турции было перевезено свыше 900 тыс. тонн грузов

Турция 8 мая 2020 12:32 (UTC+04:00)
Из Болгарии через порты Турции было перевезено свыше 900 тыс. тонн грузов
Объем перевалки грузов через турецкий порт Мерсин превысил 8 млн. тонн
Объем перевалки грузов через турецкий порт Мерсин превысил 8 млн. тонн
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Коджаэли
Обнародованы объемы перевалки грузов через турецкий порт Коджаэли
Из Болгарии через порты Турции было перевезено свыше 900 тыс. тонн грузов
Из Болгарии через порты Турции было перевезено свыше 900 тыс. тонн грузов
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