Туркменистан почти на 20% сократил импорт готовой одежды из Турции

Турция 28 мая 2020 13:20 (UTC+04:00)
Туркменистан почти на 20% сократил импорт готовой одежды из Турции
ЗАО AzerGold объявляет тендер на закупку услуг
ЗАО AzerGold объявляет тендер на закупку услуг
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