В Китае растет спрос на готовую одежду из Турции

Турция 25 июня 2020 11:48 (UTC+04:00)
В Китае растет спрос на готовую одежду из Турции
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