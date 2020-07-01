Сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Адана

Турция 1 июля 2020 11:54 (UTC+04:00)
Сократились грузоперевозки через аэропорт турецкой провинции Адана
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