В Турции произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:12 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 4,91 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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