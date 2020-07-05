В Турции произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Бингёль произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, подземные толчки были зафиксированы в 23:12 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 4,91 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.