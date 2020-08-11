В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 226 тысячи
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 15 человек, общее число жертв заболевания достигло 5 873.
Об этом, как передает во вторник Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 243 180, за прошедшие 24 часа 1 183 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 226 155.
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