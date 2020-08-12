ВВС Турции нейтрализовали три террориста РПК на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции в рамках операции "Коготь Тигра" нейтрализовала три террориста Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака .

Об этом сообщает министерство обороны Турции на странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, операция проведена при поддержке авиации в районе Хафтанин.

Отмечаются, что во время операций мирные жители и поселения не подвергаются атакам.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.