Узбекистан сократил импорт турецкого автопрома в период пандемии

БАКУ /Trend/ - В январе-июле 2020 года экспорт автомобилей из Турции в Узбекистан сократился на 13,70 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 20,430 миллиона долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

Но при этом, в июле 2020 года экспорт экспорт автомобилей из Турции в Узбекистан возрос на 8,79 процента по сравнению с показателем июля 2019 года и составил 3,833 миллиона долларов.

Отметим , что в январе-июле 2020 года экспорт автомобилей из Турции на мировые рынки сократился на 28,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 12,992 миллиарда долларов.

Экспорт автомобилей составляет 14,4 процента от общего экспорта страны за этот период.

В июле 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки автомобили на сумму 2,201 миллиарда долларов, что на 24,1 процента меньше аналогичного показателя 2019 года.

Экспорт автомобилей в июле 2020 года составил 14,7 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (июль 2019 - июль 2020) Турция экспортировала автомобили на сумму 25,365 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

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