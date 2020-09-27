Калын: Анкара поддерживает Баку и осуждает последние действия Армении в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Анкара поддерживает Баку и осуждает последние действия Армении в Азербайджане. Об этом, как передает Trend, на своей странице в Twitter написал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Мы решительно осуждаем нападение Армении на Азербайджан. Армения нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности. Международное сообщество должно немедленно прекратить эти опасные провокации", - написал он.
Представитель президента Турции также добавил, что Анкара поддерживает Баку "в свете этих нападений".
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