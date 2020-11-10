Анкара поддержит Баку в процессе возвращения всех оккупированных земель- минобороны Турции

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар поздравил народ Азербайджана с успехом в борьбе за деоккупацию исторических земель, пишет во вторник Trend со ссылкой на агенство Анадолу.

«Поздравляю братский народ Азербайджана с доблестной Победой в справедливой борьбе!»,- заявил Акар во вторник

По словам министра, Турция продолжит поддержку Азербайджана в процессе возвращения всех оккупированных земель братской страны.