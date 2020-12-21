Свыше 21 тысячи человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 246 человек, общее число жертв заболевания достигло 18 097.

Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 024 601, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 20 316 тестов.

Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 21 218 человек, общее число выздоровевших достигло 1 800 286.