Свыше 20 тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 254 человека, общее число жертв заболевания достигло 20 642.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 2 194 272, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 15 692 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 20 192 человека, общее число выздоровевших достигло 2 078 629.
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