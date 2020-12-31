В Турции вступил в силу комендантский час

Комендантский час, который продлится до утра 4 января, вступил в четверг в силу в Турции. Решение о введении ограничений на передвижение жителей республики было принято по итогам заседания кабинета министров, его огласил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 14 декабря, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам турецкого лидера, в стране "будет действовать непрерывный комендантский час с 21:00 31 декабря до 05:00 4 января" в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 2,194 млн, умерли 20 642 человека, выздоровели 2,078 млн пациентов.