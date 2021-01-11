В Турции произошло землетрясение

В центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Об этом сообщило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (АФАД), передает Trend.

Инцидент зарегистрирован в 22:53 по местному времени (23:53 по Баку, 10 января) в районе города Каледжик в провинции Анкара.

О разрушениях или пострадавших в настоящее время не сообщается.