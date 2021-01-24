Пиратами захвачено турецкое судно у берегов Гвинеи, один человек убит
БАКУ /Trend/ - Турецкое судно "Моцарт" захвачено морскими пиратами у берегов Гвинеи.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, на борту судна, которое плыло из Лагоса (Нигерия) в направлении Кейптауна (ЮАР), находились 19 человек.
Согласно информации, убит второй инженер на судне Фарман Исмаилов, 15 человек взяты в заложники.
Отмечается, что в настоящее время пираты ожидают новостей для соглашения.
Добровольцы собрались у здания минобороны Армении с требованием получить разъяснения по поводу компенсации
Лента новостей
Очередной успех экономической стратегии Президента Ильхама Алиева: договор "Достлуг" - событие недели
Свадебные традиции и ритуалы города Шуша – праздники и концерты от 3 до 40 дней, состязания и пиршества (ФОТО)
Госкорпорация Туркменистана заключит с иностранными компаниями контракты по закупке энергооборудования
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации сети супермаркетов Bravo военнослужащим, проходящим службу в Губадлинском и Ходжавендском районах, доставлена необходимая продовольственная помощь (ВИДЕО)
Офис ВОЗ в Азербайджане провел встречу с участниками проекта по предотвращению смертей в период пандемии
Малообеспеченным студентам в Азербайджане планируется предоставить беспроцентные кредиты на образование – министр
Чиновники должны быть честными, лояльными к народу и государству, обладать профессиональными качествами – Хикмет Гаджиев
Среди военнослужащих, несущих службу в Шуше и в других освобожденных районах, царит высокий боевой дух – военный эксперт
Совместная разработка месторождения “Достлуг” будет коммерчески и технически привлекательной - Wood Mackenzie