Пиратами захвачено турецкое судно у берегов Гвинеи, один человек убит

БАКУ /Trend/ - Турецкое судно "Моцарт" захвачено морскими пиратами у берегов Гвинеи.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ, на борту судна, которое плыло из Лагоса (Нигерия) в направлении Кейптауна (ЮАР), находились 19 человек.

Согласно информации, убит второй инженер на судне Фарман Исмаилов, 15 человек взяты в заложники.

Отмечается, что в настоящее время пираты ожидают новостей для соглашения.