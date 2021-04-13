В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,37 млн человек

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 243 человек, общее число жертв заболевания достигло 24 182.

Об этом, как передает Trend, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 3 903 573, за прошедшие сутки положительным на наличие вируса оказался результат 54 562 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 41 218 человека, общее число выздоровевших достигло 3 372 629.