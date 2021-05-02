В Стамбуле задержали одного из главарей ИГ
Силы безопасности Турции задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщила в воскресенье газета Yeni Safak, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Издание утверждает, что задержанный был "правой рукой" главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного два года назад.
Операция по его задержанию проводилась в Стамбуле полицейскими и сотрудниками национальной разведывательной организации Турции.
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