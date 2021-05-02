В Стамбуле задержали одного из главарей ИГ

Силы безопасности Турции задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщила в воскресенье газета Yeni Safak, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Издание утверждает, что задержанный был "правой рукой" главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, уничтоженного два года назад.

Операция по его задержанию проводилась в Стамбуле полицейскими и сотрудниками национальной разведывательной организации Турции.