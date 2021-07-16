Турецкий порт Искендерун перевалил свыше 20 млн тонн грузов
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Организованная Азербайджаном промежуточная министерская конференция ДН – важный шаг в деле мобилизации политической воли – МИД РФ
Страны Центральной и Южной Азии намерены сотрудничать во внедрении цифровых платформ в сферу международной торговли
Узбекистан благодарен Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за передачу вакцины от COVID-19 - посол
Счастлив тот человек, имя которого после его смерти остается живым… Mədəniyyətimiz – Tariximiz (ФОТО)
Антитела у излечившихся от COVID-19 также эффективны против штамма "Дельта" - азербайджанский эксперт
Зангезурский коридор откроет новые возможности для евразийского пространства - вице-премьер Азербайджана
Главное – это создание предпосылок для построения устойчивого будущего Южного Кавказа – постпред России
Азербайджан - одна из немногих стран, присоединившихся к международным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19 - депутат
В Азербайджане планируется создать свыше тысячи новых рабочих мест за счет льготных кредитов – министр
Упрощение процедур приватизации создает широкие возможности для привлечения инвесторов в Азербайджан
«Лаборатория Касперского»: больше трети пользователей готовы доверить выбор пары продвинутым технологиям
Эксперт о возможностях Зангезурского коридора и Алятской СЭЗ для связей Центральной и Южной Азии с Европой