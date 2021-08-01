В Турции локализовано 111 лесных пожаров
В Турции локализовали 111 лесных пожаров. В настоящий момент продолжается работа по тушению шести пожаров в трех провинциях страны, передает Trend со ссылкой на Анадолу.
Об этом в своем Twitter написал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
«В тушении лесных пожаров, вспыхнувших в Турции в период с 28 июля по первое августа, в настоящий момент задействованы 13 самолетов, 9 беспилотных летательных аппаратов, 45 вертолетов, один беспилотный вертолет, 708 поливальных машин и водовозов, 120 экскаваторов и 4,8 тыс. человек», - написал министра.
По словам министра, три лесных пожара продолжаются в Мугле, два - в Анталье и один - в Тунджели.
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