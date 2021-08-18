Турецкий порт Чанаккале принял более 200 судов с начала года

БАКУ /Trend/ - В январе - июле 2021 года турецкий порт Чанаккале принял 272 судна. Об этом сообщили в среду Trend в министерстве транспорта и инфраструктуры Турции.

Из принятых портом судов 147 были под флагом Турции, 125 - под флагами других стран.

В июле 2021 года порты Турции приняли 4 204 судна. Из них 1 298 были под флагом Турции, 2 906 – под флагами других стран.

Порты Турции в январе – июле 2021 года приняли 29 302 судна, в том числе 8 842 – под флагом Турции.

20 460 судов были под флагами других стран

(Редактор: Константин Шапиро)