Турецкий порт Искендерун принял более 2,5 тыс. судов
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Узбекистан и Россия подписали дорожную карту по реализации Меморандума о взаимопонимании в области развития логистических коридоров
Грузия и Украина продолжают развивать стратегическое партнерство по всем направлениям - премьер-министр Украины
"Мы братья": азербайджанские и турецкие военные плечом к плечу выполняют свою миссию в Кабуле (ФОТО/ВИДЕО)
Азербайджанские солдаты играют ключевую роль в обеспечении безопасности аэропорта в Кабуле - ВЗГЛЯД ИЗ США