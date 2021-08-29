Ударный БПЛА "Bayraktar AKINCI" сегодня поступит на вооружение турецкой армии

БАКУ /Trend/ - Ударный БПЛА "Bayraktar AKINCI" сегодня поступит на вооружение ВС Турции.

Как сообщает Trend со ссылкой на YeniŞafak, БПЛА "Bayraktar Akıncı", разработанный компанией "Baykar" за счет внутренних и национальных ресурсов, будет предоставлен силам безопасности на церемонии, которая состоится сегодня.

Эффективно используя беспилотные летательные аппараты как в своей стране, так и за рубежом, силы безопасности благодаря "Bayraktar Akıncı" получат новые оперативные возможности.

"Bayraktar Akıncı", обладающий высокой грузоподъемностью, более эффективной огневой мощью и более совершенным оборудованием, чем имеющие на вооружении БПЛА "Bayraktar TB2" и "Anka", станет фактором мощи Вооруженных сил Турции в воздушном пространстве.