Ударный БПЛА "Bayraktar AKINCI" сегодня поступит на вооружение турецкой армии
БАКУ /Trend/ - Ударный БПЛА "Bayraktar AKINCI" сегодня поступит на вооружение ВС Турции.
Как сообщает Trend со ссылкой на YeniŞafak, БПЛА "Bayraktar Akıncı", разработанный компанией "Baykar" за счет внутренних и национальных ресурсов, будет предоставлен силам безопасности на церемонии, которая состоится сегодня.
Эффективно используя беспилотные летательные аппараты как в своей стране, так и за рубежом, силы безопасности благодаря "Bayraktar Akıncı" получат новые оперативные возможности.
"Bayraktar Akıncı", обладающий высокой грузоподъемностью, более эффективной огневой мощью и более совершенным оборудованием, чем имеющие на вооружении БПЛА "Bayraktar TB2" и "Anka", станет фактором мощи Вооруженных сил Турции в воздушном пространстве.
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