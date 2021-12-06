В Турции растут продажи «зеленых» автомобилей

Продажи электромобилей в Турции за 11 месяцев текущего года составили 2 415, гибридных автомобилей – 45 190 единиц, что превышает аналогичные показатели за весь прошлый год, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Доля экологически чистых, или «зеленых», автомобилей на авторынке Турции все еще невысока. Однако ожидается, что в будущем этот показатель значительно вырастет на фоне мировых процессов.

Как сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Ассоциацию автомобильных дистрибьюторов (ODD) Турции, рынок автомобилей и легких коммерческих автомобилей в Турции в январе-ноябре вырос на 1 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 675 107 единиц.

В частности, продажи легковых автомобилей сократились на 2,1 процента – до 518 294 единиц, легких коммерческих автомобилей увеличились на 12,7 процента – до 156 813 единиц.

При этом основная доля продаж пришлась на автомобили, работающие на бензине - 342 438 единиц.

Продажи автомобилей с дизельным двигателем составили 104 217 единиц, гибридным - 45 190, газовым - 24 034, электрическим - 2 415 единиц.

По состоянию на конец ноября 2020 года в Турции было продано автомобилей: 272 031 - на бензине, 214 072 - на дизеле, 22 344 - на газе, 20 373 - гибридных и 568 - электромобилей.

Так, продажи автомобилей на бензине в годовом исчислении выросли на 25,9 процента, на газе - 7,6 процента, гибридных - 121,8 процента, электромобилей - 325,2 процента. При этом продажи автомобилей на дизельном топливе сократились на 51,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля гибридных и электромобилей в продажах увеличилась

Доля дизельных автомобилей в продажах снизилась до 20,1 процента против 40,4 процента в январе-ноябре прошлого года.

За указанный период доля автомобилей на бензине увеличилась с 51,4 процента до 66,1 процента, а автомобилей на газе - с 4,2 процента до 4,6 процента.

Доля электромобилей в общем объеме продаж увеличилась с 0,1 процента до 0,5 процента, а гибридных автомобилей - с 3,8 процента до 8,7 процента.