Трудовая миграция из Турции в Азербайджан значительно сократилась

БАКУ /Trend/ - Число поездок граждан Турции в Азербайджан с целью трудоустройства в январе – ноябре 2021 года значительно сократилось.

Об этом сообщили Trend во вторник в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

В указанный период число турецких граждан, посетивших Азербайджан по линии İŞKUR, сократилось на 59,2 процента по сравнению с январем – ноябрем прошлого года, составив 49.

В целом в отчетный период по линии İŞKUR за рубеж выехали 13 171 гражданин Турции, что на 29,9 процента больше, чем в январе – ноябре 2020 года.

В ноябре по линии İŞKUR работой были обеспечены 121 193 турецких гражданина. 98,9 процента соискателей получили работу в частном секторе.

В ноябре 2021 года число безработных в Турции составило 3,182 миллиона, из которых 49,4 процента – женщины, 50,6 процента – мужчины.