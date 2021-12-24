Экспорт ковров из Турции в 2022 году планируется довести до $4 млрд

Турция нацелена на увеличение экспорта ковров в 2022 году до 4 млрд долларов. Об этом сообщил представитель Ассамблеи экспортеров Турции Салахаттин Каплан, передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Каплан отметил, что с 1 января по 19 декабря Турция экспортировала ковры в 177 стран на сумму 3 млрд 50 млн 745 тыс. долларов .

По его словам, сектор достиг экспортных целей на текущий год в размере 3 млрд долларов.

Ведущим импортером турецких ковров стали США. В текущем году объем поставок ковров в США составил 1 млрд 188 млн 594 тыс. долларов.

При этом наибольшим спросом за рубежом пользовались турецкие ковры машинной работы - 2 млрд 570 млн 335 тыс. долларов.