Новый аэропорт Стамбула в 2021 г. обслужил более 37 млн пассажиров
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В Турции до конца 2022 г. сдадут в эксплуатацию еще одну высокоскоростную железную дорогу (Эксклюзив)
Турецкие солдаты в лагере для военнопленных на острове Наргин, выжили благодаря азербайджанским тюркам - Хулуси Акар
После Победы Азербайджана в Карабахе мы предпринимаем шаги для процесса нормализации на Кавказе - Чавушоглу
Генеральный секретарь и командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ обсудили ход развертывания КМС в Казахстане
Будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка в Казахстане - Токаев