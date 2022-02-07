Экспорт автопрома Турции в январе составил 2,2 млрд долларов.

Такие данные приводит Ассоциация экспортеров автомобильной промышленности Турции Улудаг (OİB), передает Trend со ссылкой на Анадолу.

Доля продукции автопрома в экспортной корзине Турции составила 12,7 процентов.

Экспорт легковых автомобилей из Турции в январе сократился на 21 процент – до 654 млн долларов, автомобилей для перевозки грузов – на три процента – до 440 млн долларов и автобусов, микроавтобусов и мидибусов- на 39 процентов – до 65 млн долларов.

Импорт легковых автомобилей из Турции во Францию сократился на 66, в Италию - на 53, Швецию- 55, Бельгию – 41 процент.

В то же время экспорт легковых автомобилей турецкого производства в Великобританию вырос на 53, в Египет- 30 и США -259 процентов.

Экспорт автомобилей для перевозки грузов в Великобританию вырос на 30, Словению – 45, Бельгию- 16, США- 19 процентов.

Основным импортером автобусов, микроавтобусов и мидибусов из Турции в январе стала Франция. Рост составил 9 процентов.

Экспорт той же продукции в Италию вырос на 48 процентов.