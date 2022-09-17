Путин заявил об урегулировании всех вопросов по строительству АЭС "Аккую" в Турции

Вопросы, связанные со строительством АЭС "Аккую" в Турции, урегулированы, 15 сентября были подписаны соответствующие документы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Штатно, в соответствии с графиком реализуется проект атомной электростанции "Аккую". Я знаю, и мы с вами это обсуждали совсем недавно, были определенные там вопросы, связанные с организацией самого процесса строительства и так далее. Насколько мне известно, все эти вопросы тоже закрыты, и вчера были подписаны окончательные документы, регулирующие все отношения между сторонами этой большой, грандиозной стройки", - сказал Путин.

Он добавил, что ему "очень хотелось бы, чтобы первый блок был запущен в срок, в 2023 году".