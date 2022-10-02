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МВД Турции заявил о задержании 15 террористов на севере Сирии

Турция Материалы 2 октября 2022 20:53 (UTC +04:00)
МВД Турции заявил о задержании 15 террористов на севере Сирии

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В ходе анетитеррористических операций против ИГ и РПК/YPG в районах Эль-Баб и Джераблюс на севере Сирии схвачены 15 террористов, в том числе 6 главарей.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Турции.

Террористы планировали в ближайшие дни перебраться на территорию Турцию для совершения терактов.

В ходе операции, проведенной 29 сентября в Эль-Бабе и Джераблюсе схвачены 11 террористов ИГ и 4 террориста РПК/YPG.

Террористы арестованы решением местного суда.

В ходе обысков в домах террористов были изъяты оружие и боеприпасы.

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