МВД Турции заявил о задержании 15 террористов на севере Сирии

В ходе анетитеррористических операций против ИГ и РПК/YPG в районах Эль-Баб и Джераблюс на севере Сирии схвачены 15 террористов, в том числе 6 главарей.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Турции.

Террористы планировали в ближайшие дни перебраться на территорию Турцию для совершения терактов.

В ходе операции, проведенной 29 сентября в Эль-Бабе и Джераблюсе схвачены 11 террористов ИГ и 4 террориста РПК/YPG.

Террористы арестованы решением местного суда.

В ходе обысков в домах террористов были изъяты оружие и боеприпасы.