Делегация высокого уровня Турции посетит Ливию

БАКУ /Trend/ - Делегация высокого уровня Турции отправится в Ливию.

Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш, глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента посол Ибрагим Калын в октябре посетят Ливию с официальным визитом.

В ходе визита планируется обсудить политический переходный процесс в Ливии и выборы в этом контексте, рассмотреть двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в области военной подготовки, а также провести обмен мнениями по региональным вопросам.