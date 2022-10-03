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Делегация высокого уровня Турции посетит Ливию

Турция Материалы 3 октября 2022 07:30 (UTC +04:00)
Делегация высокого уровня Турции посетит Ливию

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БАКУ /Trend/ - Делегация высокого уровня Турции отправится в Ливию.

Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, по поручению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш, глава управления по коммуникациям администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента посол Ибрагим Калын в октябре посетят Ливию с официальным визитом.

В ходе визита планируется обсудить политический переходный процесс в Ливии и выборы в этом контексте, рассмотреть двусторонние отношения, в том числе сотрудничество в области военной подготовки, а также провести обмен мнениями по региональным вопросам.

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