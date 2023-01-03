2023 год станет периодом нового скачка в развитии Турции - Эрдоган

Текущий год станет периодом нового скачка в развитии Турции, что проявится также в росте объемов экспорта. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая во вторник в Анкаре на мероприятии на тему занятости в стране, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства напомнил, что за 20 лет правления возглавляемой им Партии справедливости и развития, объем экспорта страны вырос с 36 млрд долларов до 254,2 млрд долларов.

«Продукцию турецкого производства сегодня закупают во всем мире. Наша страна – производственная база региона», - констатировал Эрдоган.

​​​​​​​По его словам, падает уровень инфляции, что устраняет проблемы на пути благосостояния населения

Глава государства обнародовал также решение правительства о повышении уровня пенсий и зарплат государственных служащих на 25 процентов.

Президент заверил, что проблемы, стоящие перед экономикой, будут и далее устраняться благодаря слаженной политике правительства.