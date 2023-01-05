Сенат парламента Пакистана выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Сенат парламента Пакистана выдвинул кандидатуру президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за его усилия по урегулированию украинского кризиса, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Благодаря неустанным усилиям, своевременному и эффективному взаимодействию с обеими сторонами Эрдоган в одиночку предотвратил глобальную катастрофу", - заявил спикер пакистанского Сената Садик Санджрани.

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп сообщил на прошлой неделе, что инициировал выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Он отметил, что турецкий лидер номинирован "за вклад в дело мира между Россией и Украиной".