В Анкаре сообщили о возможной встрече глав МИД Турции и Сирии во второй половине февраля

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын считает, что во второй половине февраля может состояться встреча глав МИД Турции и Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Встреча на уровне глав МИД возможна во второй половине февраля. Но даты еще нет. До этого может состояться еще одна встреча министров обороны и глав разведки. Это будет продолжение тех переговоров, которые состоялись 28 декабря в Москве. То есть в целом будет серия встреч, и мы посмотрим, как пойдет процесс. По итогам этих контактов мы будем анализировать возможность переговоров на уровне президентов", - сказал он в субботу на встрече с иностранными журналистами, среди которых был корреспондент ТАСС.

"Мы пока только в начале этого процесса. Я не стану ничего прогнозировать. Мы идем на эти переговоры [с Дамаском] с благими намерениями, чтобы достичь результатов для безопасности наших границ, для беженцев, оппозиции", - сообщил Калын. Он подтвердил, что Турция "полностью поддерживает сирийскую оппозицию" и является "единственной страной, которая это делает, когда Европа, США и другие страны забыли о ней".