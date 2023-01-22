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Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая - Эрдоган

Турция Материалы 22 января 2023 21:46 (UTC +04:00)
Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая - Эрдоган

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БАКУ /Trend/ - Президентские выборы в Турции состоятся 14 мая.

Об этом на встрече с молодежью в Бурсе сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Благодарю Господа за то, что позволил нам быть с вами, наши драгоценные молодые люди, которые впервые будут голосовать на выборах, которые состоятся 14 мая. Благодаря вам, несмотря на то, что прошло уже более 40 лет, мы вспоминаем переживания нашего прошлого и снова испытываем те же чувства", - сказал Эрдоган.

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