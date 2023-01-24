Турция направила очередной ж/д состав с гумпомощью в Афганистан

В провинцию Герат на северо-западе Афганистана в понедельник прибыл седьмой по счету состав с гуманитарной помощью из Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Гуманитарный груз был сформирован в рамках акции «Поезд добра» при поддержке Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции с участием турецких неправительственных организаций.

Состав на КПП «Тургунди» на туркменско-афганской границе встречали генконсул Турции в Герате Синан Ильхан, представители AFAD и Турецкого общества Красного Полумесяца, глава регионального отделения Афганского общества Красного Полумесяца Мустафа Набихаил, а также руководство Таможенного управления провинции Герат.

В AFAD сообщили, что поезд перевозит в общей сложности более 500 тонн гуманитарной помощи. Груз будет распределен в различных регионах Афганистана среди нуждающихся семей, в первую очередь – среди внутренне перемещенных лиц.

Наборы включают продукты питания, зимнюю одежду, обувь, ковры, одеяла, чистящие средства, инвалидные коляски и швейные машины.

Предыдущие шесть «Поездов добра» доставили в Афганистан в целом более 7 тыс. тонн гуманитарной помощи.