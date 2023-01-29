На востоке Турции продолжаются «Зимние учения-2023»

В провинции Карс на востоке Анатолии продолжаются крупнейшие в истории Турции «Зимние учения – 2023», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В учениях наряду с подразделениями ВС Турции, принимают участие военнослужащие 17 стран, в том числе, Германии, Италии, Азербайджана, Казахстана и Великобритании.

В целом в «Зимних учениях-2023» участвуют 1758 военнослужащих, задействована 651 единица техники, используются 865 единиц 23 видов вооружения.

Температура воздуха на востоке Анатолии в последние дни опускается до минус 18 градусов мороза, однако это не является преградой для участников учений, отрабатывающих различные операции и маневры.