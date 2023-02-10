Пострадавшие от землетрясения семьи получат по 15 тысяч лир - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Идет подготовка для выдачи пострадавшим от землетрясения семьям по 15 тысяч лир, включая расходы на переезд.

Как передает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы разрабатываем комплексную программу, которая позволит пострадавшим от землетрясения регионам страны снова встать на ноги. Каждая копейка помощи, которую люди перечисляют на счета Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), тратится на работы в зоне землетрясения", - сказал президент.

Ранее Р.T.Эрдоган заявлял, что семьям, пострадавшим от землетрясения, первоначально будет выплачено по 10 тысяч турецких лир.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции на данный час составляет 18 991 человек, пострадавших - 75 523 человека.