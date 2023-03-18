В Турции начинается избирательная кампания по выборам президента и парламента

Избирательная кампания по выборам президента и парламента начинается в субботу в Турции, она продлится до 13 мая, когда будет объявлен "день тишины", передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ. Само голосование состоится 14 мая, при этом второй тур президентских выборов при необходимости может быть проведен 28 мая.

"Календарь выборов" на этой неделе утвердил Высший избирательный совет Турции. Согласно решению ЦИК, выдвижение кандидатов в президенты начнется 19 марта и завершится 23 марта в 17:00 местного времени, список претендентов будет опубликован в правительственном вестнике 31 марта, после чего они смогут приступить к предвыборной агитации, сообщает в субботу телеканал TRT.

Политические партии или союзы, которые примут участие в выборах, должны представить списки своих кандидатов в ЦИК к концу дня 24 марта.

Указ о проведении выборов действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал 10 марта. Изначально они планировались на 18 июня.

Эрдоган является кандидатом в президенты от правящего Народного альянса. Его основным соперником от оппозиции станет лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу.