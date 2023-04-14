Власти Турции нацелены на полное устранение последствий бедствия - Эрдоган

Власти Турции предпринимают все необходимые меры для максимально скорого и полного устранения последствий февральских землетрясений.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в четверг на церемонии сдачи в эксплуатацию более 1,5 тыс. объектов в провинции Малатья, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава государства сообщил, в Малатье построено 1442 жилых объектов, а также 250 сельских домов и 47 магазинов, 464 километров современных автомобильных дорог.

По словам президента, все строения будут соответствовать традиционной архитектуре и будут состоять из 3-4 этажей.

Президент Эрдоган сообщил, что в провинции будет построено 70 тысяч квартир и 25.300 селтских домов.

«Мы сегодня заложили 6700 фундаментов. Строительство началось и завершится в самые короткие сроки», - сказал президент Эрдоган.