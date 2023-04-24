Чавушоглу ответил Байдену: Политические заявления не изменят истории

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал утверждения президента США Джо Байдена по событиям 1915 года попыткой искажения исторических реалий, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Шарлатаны, пытающиеся исказить историю, вновь проявляют себя на политической сцене! Политические заявления не изменят исторических реалий. Тех, кто пытается получить выгоду, основываясь на предвзятости, будут помнить двуличием. Никто не смеет поучать великий турецкий народ истории»,- написал Чавушоглу в Twitter в понедельник, 24 апреля.

Ранее глава Белого дома в заявлении по событиям 1915 года использовал термин «геноцид».

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - якобы совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян. В Анкаре не раз призывали Армению открыть архивы и создать совместную комиссию по расследованию событий. Но Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции, так как это, прежде всего, вымышленная и преднамеренно cфальсифицированная армянами история.