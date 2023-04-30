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Босфор закрыли для судоходства из-за аварии сухогруза

Турция Материалы 30 апреля 2023 22:06 (UTC +04:00)
Босфор закрыли для судоходства из-за аварии сухогруза

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Пролив Босфор, разделяющий Стамбул на европейскую и азиатскую части, временно закрыт для судоходства из-за поломки следовавшего через него сухогруза. Об этом сообщило управление береговой охраны Турции, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным ведомства, в воскресенье у 94-метрового сухогруза Ilyas Konan, который следует из России в порт Коджаели вблизи Стамбула, при прохождении Босфора произошла поломка двигателя, в связи с чем в районе 18:00 по местному времени судоходство в обе стороны пролива было закрыто.

"В сопровождении двух букcиров судно было доставлено к стоянке Ахыркапы, где оно бросило якорь. Возобновить судоходство планируется в 21:20", - говорится в сообщении.

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