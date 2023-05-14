Президентские и парламентские выборы в Турции: последние данные о результатах

БАКУ /Trend/ - В Турции завершилось голосование на президентских и парламентских выборах. Избирательные участки закрылись в 17:00 по местному времени. АМИ Trend ведет онлайн трансляцию с последними данными об итогах голосования.

20:00 (GMT+4) По состоянию на 20:00 Реджеп Тайип Эрдоган набрал 55,98 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу — 38,08 процента, Синан Оган - 5,37 процента, а Мухаррем Индже - 0,57 процента.

19:43 (GMT+4) По состоянию на 19:43 Реджеп Тайип Эрдоган набрал 59,47 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу — 34,79 процента, Синан Оган - 5,11 процента, а Мухаррем Индже - 0,61 процента.